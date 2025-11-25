Voglio giustizia per mia mamma | l’appello di Marika dopo tentato femminicidio a Qualiano
Si alza fortissimo il grido di dolore di Marika, la figlia di Jessica, la donna 35enne accoltellata sotto casa dall’ex compagno. Un agguato feroce, consumato appena mezz’ora dopo che Jessica aveva lasciato la caserma, convinta di essere finalmente al sicuro grazie alla protezione delle forze dell’ordine. «Voglio giustizia per mia mamma»: l’appello di Marika dopo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondisci con queste news
"Mi ha detto "Mamma, l'ho fatto: ucciso Noemi", gli ho detto di non scherzare così e lui ha girato la fotocamera e me l'ha fatta vedere. Voglio giustizia. Voglio che mio figlio paghi per quello che ha fatto". La madre di Noemi e Vincenzo Riccardi ha raccontato la vi - facebook.com Vai su Facebook
Noemi Riccardi, la mamma racconta il suo dolore su Rai2. “Non perdono mio figlio: voglio giustizia” - In una intervista a cura dei cronisti di “Ore 14” di Rai2 , la mamma di Noemi Ricciardi, la 22enen uccisa con diverse coltellate dal fratello al culmine di una banale lite, racconta il suo dolore e c ... Lo riporta ilmediano.com
Omicidio a Nola, le dichiarazioni shock della mamma di Noemi Riccardi - A parlare, è la mamma di Noemi Riccardi, la ragazza di 22 anni uccisa nei giorni scorsi a Nola, in un’intervista a “Verissimo”, la nota trasmissione di Rai Uno. erreemmenews.it scrive
Uccisa dal fratello, la mamma di Noemi: “Mio figlio deve pagare. Lei era dolce e tenera” - Invoca giustizia la mamma di Noemi Riccardi, la ragazza di 23 anni uccisa dal fratello a San Paolo Bel Sito, a Nola. Scrive vesuviolive.it