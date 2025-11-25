Voglio essere l' ultima performance di danza Aeroporto Fiumicino per Giornata contro violenza donne – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sul contrasto alle disuguaglianze di genere, ospitando all’aeroporto di Roma Fiumicino una speciale coreografia realizzata in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. La performance – dal titolo “Voglio essere l’ultima” – si è svolta questa mattina presso la “Piazza” del Terminal 1 Partenze, alla presenza della Direttrice della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera Eleonora Abbagnato, a beneficio delle centinaia di passeggeri, in partenza e in arrivo, e del personale aeroportuale. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Libera, voglio essere libera Di uscire la sera, tornare da sola Senza la paura persino del tipo Della spazzatura Di fare un figlio anche a quarant'anni Di divorziare e poi risposarmi Amare un uomo con dieci anni in meno Che mi vuole bene, bene davvero Far Vai su Facebook
#Icardi: “Voglio essere sempre al 100%. Il calcio turco? Sono arrivati giocatori come #Osimhen e #Sané, prima era impensabile” Vai su X
Voglio essere l'ultima, performance di danza Aeroporto Fiumicino per Giornata contro violenza donne - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura fondat ... Lo riporta ilgiornale.it
Adr e Teatro dell’Opera insieme contro la violenza di genere: nella Piazza dell’Aeroporto performance coreografica - Adr e Teatro dell’Opera insieme contro la violenza di genere: nella Piazza dell’Aeroporto performance coreografica ... Riporta finanza.repubblica.it