Voci di Gaza – Vi parlo dalla zona di Sheikh Radwan dove nulla è rimasto in piedi Non esiste un posto dove tornare
“Non esiste un luogo a Gaza City dove non si veda distruzione”. La testimonianza video di Chris Mc Intosh di Oxfam, arrivato nel quartiere di Sheikh Radwan dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Prima dell’entrata in vigore dell’accordo, la zona, come altre nella Striscia, ha subito una settimana intera di bombardamenti a tappeto e oggi è ridotta in macerie. “Le persone sono tornate per cercare di recuperare qualcosa, i loro effetti personali. Ma tragicamente non c’è nessun luogo dove far ritorno” Questo racconto audio fa parte di ‘ Voci di Gaza’, una serie di testimonianze degli operatori e dei manager di Oxfam a Gaza che ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
