Vlahovic-Pablo Mari e Pavlovic-Thuram parla Rocchi | Se lo trascina addosso

Il designatore della Serie A analizza i principali episodi della 12esima giornata che hanno contraddistinto Fiorentina-Juve e il derby Inter-Milan A ‘Open Var’, programma in onda su ‘Dazn’, il designatore della Serie A Gianluca Rocchi ha analizzato gli episodi più discussi della dodicesima giornata. Si parte dal ‘Franchi’, da Fiorentina-Juve con il rigore prima dato e poi tolto ai bianconeri dopo la chiamata al monitor dalla sala Var. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Vlahovic-Pablo Mari, Rocchi: “Revisione corretta”. “Vedendo la partita, la prima impressione è stata che fosse rigore: avrei fatto esattamente come Doveri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic-Pablo Mari e Pavlovic-Thuram, parla Rocchi: “Se lo trascina addosso”

Scopri altri approfondimenti

?Tuttosport - Vlahovic-Pablo Marì, l’ultima svista di una lista sempre più lunga: quanto pesano gli errori sulla classifica della #Juventus. "C’è tempo per tutto, e forse questo è quello giusto per alzare un po’ di più la voce. Se lo augura - e nemmeno poco - - facebook.com Vai su Facebook

#Vlahovic-Pablo Marì, l’ultima svista di una lista sempre più lunga: quanto pesano in classifica gli errori Vai su X

Rocchi: "Vlahovic trattiene per primo, revisione del rigore corretta. Pavlovic-Thuram tutto giusto" - Il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi come ogni settimana ha spiegato a Open Var su DAZN gli episodi più controversi dell'ultima giornata di campionato. Come scrive msn.com

Juve, Calvarese: 'Vlahovic è il primo a trattenere Pablo Mari, giusto revocare il rigore' - Dell'episodio arbitrale fra Fiorentina e Juventus ha scritto su X anche il giornalista Enrico Varriale: "L'arbitro sbaglia nel fischiare il rigore a Vlahovic che è il primo a trattenere Pablo Mari, e ... Da it.blastingnews.com

Serena definitivo: «Pablo Mari-Vlahovic? Il primo si disinteressa del pallone. Ma avete mai giocato a calcio?». Il parere dell’ex attaccante - Il parere dell’ex attaccante L’episodio del rigore prima assegnato e poi clamorosamente ... Secondo juventusnews24.com