Vittime e carabinieri assieme per fermare la banda delle targhe clonate | tutti i dettagli

Un pomeriggio di poche ore è bastato per mettere in allarme intere comunità. Il 22 febbraio scorso, tra le 16 e 30 e le 19, una banda composta da tre uomini ha colpito in rapida successione diverse abitazioni nella Bassa, tra i territori di Castions delle Mura e Torviscosa. I ladri hanno forzato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it