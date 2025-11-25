Viterbo celebra oltre venti varietà di legumi con degustazioni showcooking e una mostra mercato

Sabato 29 e domenica 30 novembre Viterbo celebra, in piazza dei Caduti, i legumi del Lazio con lo Slow food village (a ingresso gratuito) organizzata da Slow food Viterbo e Tuscia. In programma incontri, degustazioni, show cooking, laboratori per bambini, stand dei produttori e una mostra con i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

