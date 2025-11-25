Viterbo celebra oltre venti varietà di legumi con degustazioni showcooking e una mostra mercato

Sabato 29 e domenica 30 novembre Viterbo celebra, in piazza dei Caduti, i legumi del Lazio con lo Slow food village (a ingresso gratuito) organizzata da Slow food Viterbo e Tuscia. In programma incontri, degustazioni, show cooking, laboratori per bambini, stand dei produttori e una mostra con i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altre letture consigliate

A Viterbo si celebra Santa Cecilia nella chiesa di Santa Maria della Verità (VIDEO) - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook

Viterbo ospita “Legumi che passione!” il 29 e 30 novembre: un viaggio nei prodotti della Tuscia e del Lazio - ”, grande evento Slow Food dedicato ai legumi del Lazio con incontri, degustazioni e iniziative per tutti. Lo riporta ilquotidianodellazio.it