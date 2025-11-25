Vita da Carlo – stagione finale | i dettagli

Vita da Carlo – stagione finale: ecco tutti i dettagli. L’attesa è finita: VITA DA CARLO – STAGIONE FINALE, la serie originale presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriverà il 28 novembre in esclusiva su Paramount+. VITA DA CARLO – STAGIONE FINALE è il capitolo che completa una quadrilogia unica nel panorama della serialità italiana. Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, la serie è creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti; scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

