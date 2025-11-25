Visite guidate gratis al Museo della navigazione nelle acque interne di Capodimonte

Viterbotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 novembre, ogni ultima domenica del mese, il Museo della navigazione nelle acque interne (Mnai) di Capodimonte apre le sue porte con visite gratuite condotte dalla direttrice Giuliana Galli.Le visite si tengono in due turni: la mattina dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e il pomeriggio dalle 15. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

visite guidate gratis museoLa Belle Époque pinerolese: visite guidate al Castello di Miradolo e al Museo della Cavalleria il 30 novembre - Domenica 30 novembre due visite guidate tra il Castello di Miradolo e il Museo Storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo: storia, personaggi, FIAT, Belle Époque e il percorso “Fare Luce”. Scrive mentelocale.it

visite guidate gratis museoCapodimonte, visite gratuite al Museo della Navigazione nelle Acque Interne: via al progetto «Mnai dire mai» - Dal 30 novembre 2025 il Museo della Navigazione nelle Acque Interne (MNAI) di Capodimonte offrirà visite guidate gratuite condotte dalla direttrice Giuliana Galli (nella foto). Segnala tusciaup.com

visite guidate gratis museoMusei gratis per le donne toscane dal 18 al 24 novembre - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne La cultura traina i diritti. Segnala nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Visite Guidate Gratis Museo