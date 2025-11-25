Virtus a un passo dall’impresa contro il Fenerbahce esce tra gli applausi ma la sconfitta brucia quasi di più

Istanbul, 25 novembre 2025 – Esce con gli applausi, la Virtus. Ma perdere così, sotto certi punti di vista, può fare anche male. Perché contro i campioni in carica la Virtus arriva davvero a un passo dalla clamorosa impresa. Poi, però, le polveri bagnate di Carsen Edwards (38 da due, addirittura 08 da tre) e l’inesperienza giocano un brutto scherzo ai bianconeri. E farà ancora più male, ai tifosi della V nera, perché dopo una gara sostanzialmente anonima, le giocate decisive sono quello dello storico rivale Melli. E’ proprio l’ex Olimpia a segnare con un tap-in l’ultimo canestro. E’ lui, subendo un fallo in attacco di Pajola (valutazione generosa da parte dei tre fischietti) ridà la palla a Istanbul, con Bologna che non tira più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

