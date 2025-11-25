Si terrà martedì 2 dicembre 2025 presso l’ “Hotel Sakura” di Torre del Greco l’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, un progetto in collaborazione di Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv un’idea della giornalista e conduttrice televisiva Magda Mancuso che ha unito altri professionisti tra cui il giornalista Diego Paura, l’imprenditore e patron dell’“Hotel Sakura” Corrado Sorbo e il Fiduciario Napoli e Campania dell’“Amira-Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi” Dario Duro. L’evento vanta il patrocinio della Città di Torre del Greco. La serata, che sarà presentata dalla stessa Magda Mancuso e dal conduttore Rai Beppe Convertini, prevede l’assegnazione di quattro premi alla carriera, realizzati dal maestro scultore e ceramista Michele De Chiara: al già campione del mondo e campione olimpico Patrizio Oliva, all’attore Davide Marotta, all’attrice-cantante Marianna Mercurio e al cantante Rosario Miraggio. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - “Violet charity gala” per sostenere la lotta alla fibromialgia