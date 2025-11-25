Violenze ogni giorno 10 donne chiedono aiuto I carabinieri | Non solo le vittime | chiunque sappia denunci

Bergamo. Dieci donne bisognose d’aiuto ogni giorno. La proiezione è presto fatta: circa 3 mila in un anno. Solo nell’ultimo mese (dal 23 ottobre al 25 novembre) sono più di 170 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria. Il dato emerge in occasione della Giornata nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e traccia il bilancio delle attività svolte dal Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo nell’ambito dei procedimenti penali relativi al “Codice rosso”. “L’elevato numero di procedimenti trattati in queste settimane – spiegano – testimonia l’immane sforzo richiesto a tutti gli Enti ed Istituzioni che, come l’Arma dei Carabinieri, formano la Rete Provinciale Antiviolenza e ogni giorno si impegnano ad affrontare un numero crescente di casi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it