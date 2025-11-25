Violenza sulle donne via libera alla Camera | il femminicidio è reato

L'aula della Camera ma soprattutto quella del Senato falliscono la doppietta per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il patto siglato da maggioranza e opposizioni per approvare nel giorno simbolo contro la violenza di genere il ddl che introduce il reato di femminicidio (a Montecitorio) e la proposta di legge sul consenso (a palazzo Madama) si infrange sul muro di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia che, in commissione Giustizia al Senato, chiedono ulteriori audizioni per migliorare la legge. Quella stessa legge che nell'aula della Camera, solo mercoledì scorso, era stata approvata all'unanimità e per cui si erano spese, in prima persona, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

