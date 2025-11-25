Violenza sulle donne raccolta di sangue oggi a Roma

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione "Donatorinati" ha promosso una raccolta di sangue in piazza del Viminale. Hanno partecipato le allieve delle scuole di polizia e dei vigili del fuoco del Lazio. L’iniziativa, supportata dal personale medico dell’Ospedale Sant’Eugenio, continuerà nei prossimi giorni per sensibilizzare sulla donazione di sangue e sulla lotta alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Violenza sulle donne, raccolta di sangue oggi a Roma

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta" - facebook.com Vai su Facebook

ROMA, 18ENNE STUPRATA DA 5 NORDAFRICANI DAVANTI AL FIDANZATO Oggi, come ogni anno, assistiamo al solito copione: politici, femministe da salotto e opinionisti ci spiegano che la violenza sulle donne è colpa del patriarcato, della cultura maschili Vai su X

Violenza donne, ad Alessandria scarpe rosse in centro - Una, 10, 100 scarpe rosse, raccolte nei bidoni sempre rossi nel cortile del Comune di Alessandria, oggi - Lo riporta ansa.it

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: i dati e i numeri utili. Il punto sulla situazione italiana - Nell'anno in corso sono già 77 i femminicidi compiuti fino a novembre in Italia, cui si aggiungono 68 tentativi e 7 suicidi indotti, secondo i ... Scrive notizie.tiscali.it