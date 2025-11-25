Violenza sulle donne patto tra Questura e ospedale per far emergere i casi
La Polizia di Stato prosegue con costante impegno nelle attività di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza di genere. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Caserta ha promosso due importanti iniziative di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Telesveva. . Violenza sulle donne: gli agenti della Questura BAT incontrano gli studenti dell’ITT “Jannuzzi” di Andria #andria #attualità #violenza #donne #studenti #questura - facebook.com Vai su Facebook
#25novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Basta pregiudizi. Stiamo dalla parte della vittima. Se hai subito violenza, chiedi aiuto: chiama il 1522, numero unico dei centri #antiviolenza, a sostegno delle donne in difficoltà. Vai su X
25 novembre Pisani: in crescita ammonimenti questure per violenza su donne - Anche Occhiuto alla sala ascolto della Questura: "Le istituzioni dimostrano di essere sensibili verso il problema. Come scrive msn.com
Violenza sulle donne, l’appello della Questura: “Denunciare salva la vita. Nessuna è sola” - Denunciare significa non solo uscire dal pericolo, ma anche riappropriarsi della propria esistenza. Da mbnews.it
Giornata contro la violenza sulle donne: il quadro di una poliziotta in dono alla Questura di Monza - Il sindacato di polizia Siap ha consegnato alla Questura un'opera pittorica realizzata da una agente dedicata alle vittime di violenza ... Come scrive msn.com