Violenza sulle donne | parla Cassano giudice in prima linea Le leggi da sole non bastano Ognuno faccia la propria parte

Firenze, 25 novembre 2025 – “Più che continui interventi sul codice penale servono azioni serie di prevenzione: dalla famiglia, alla scuola a tutti i corpi intermedi. A ciascuno di essi spetta fare seriamente la propria parte per un profondo cambiamento culturale. Le sole norme penali, già molto severe, da sole non bastano a fermare l’emergenza della violenza sulle donne ”. Parola di Margherita Cassano già prima presidente della Corte di Cassazione. Presidente, nel reato di violenza sessuale viene introdotta la dicitura che il consenso deve essere libero e attuale. Che significa? “Prima la norma prevedeva il ricorso alla violenza e alla minaccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza sulle donne: parla Cassano, giudice in prima linea. “Le leggi da sole non bastano. Ognuno faccia la propria parte”

