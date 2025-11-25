Violenza sulle donne l’impegno di Meloni | Va costruita un’Italia in cui nessuna donna si senta più sola

Ildifforme.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati pubblicati dall'Istat nel rapporto "La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia" ricostruiscono un quadro inquietante. Sono 6 milioni e 400 mila le donne italiane, tra i 16 e i 75 anni, che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

violenza sulle donne l8217impegno di meloni va costruita un8217italia in cui nessuna donna si senta pi249 sola

© Ildifforme.it - Violenza sulle donne, l’impegno di Meloni: “Va costruita un’Italia in cui nessuna donna si senta più sola”

Altre letture consigliate

violenza donne l8217impegno meloniViolenza sulle donne, Meloni: "Va combattuta senza sosta, non ci fermiamo". Che cos'ha scritto la premier, il post completo - Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta". Segnala affaritaliani.it

violenza donne l8217impegno meloniMeloni “La violenza sulle donne è un atto contro la libertà, di tutti” - Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta”. Da msn.com

violenza donne l8217impegno meloniViolenza sulle donne, Meloni: “É un atto contro la libertà di tutti” - “In questi anni, abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il “codice rosso” e le misure di prevenzione. Come scrive italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne L8217impegno Meloni