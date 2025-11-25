Violenza sulle donne | Ita airways aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione

Cdn.ilfaroonline.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 25 novembre 2025 – Ita airways aderisce alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La compagnia, si legge in una nota, conferma il proprio sostegno alla campagna ‘La violenza mai’, promossa dalla Fondazione Atena onlus, con il supporto del ministro della Giustizia, per accrescere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla cultura della prevenzione e della salute della donna e promuovere una società libera da ogni forma di violenza di genere. Tra le iniziative simboliche spicca l’illuminazione in rosso della sede Ita airways di Roma Fiumicino, visibile per tutta la giornata nell’area aeroportuale: un gesto forte e riconoscibile, che richiama l’attenzione sull’urgenza del contrasto alla violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

violenza donne ita airways25 novembre, Giornata eliminazione violenza contro le donne (2): ITA Airways - Il vettore aereo ITA Airways, insieme alla Fondazione Atena Onlus, rinnova anche quest’anno il proprio impegno in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le do ... Da avionews.it

violenza donne ita airwaysViolenza sulle donne, dall’Adi al reddito di libertà: tutte le misure di welfare - C’è il noto “reddito di libertà”, il contributo fino a 500 euro al mese, per un anno (ma erogato in una sola volta), per le donne vittime di violenza seguite da centri antiviolenza riconosciuti e dai ... msn.com scrive

Violenza sulle donne: i dati Oms e le linee d’azione per contenere il fenomeno che interessa una donna su tre nel mondo - In tutto il mondo, quasi un terzo (30%) delle donne che hanno avuto una relazione riferisce di aver subito qualche forma di violenza ... Da quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Ita Airways