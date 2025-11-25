Violenza sulle donne | Ita airways aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione

Fiumicino, 25 novembre 2025 – Ita airways aderisce alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La compagnia, si legge in una nota, conferma il proprio sostegno alla campagna ‘La violenza mai’, promossa dalla Fondazione Atena onlus, con il supporto del ministro della Giustizia, per accrescere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla cultura della prevenzione e della salute della donna e promuovere una società libera da ogni forma di violenza di genere. Tra le iniziative simboliche spicca l’illuminazione in rosso della sede Ita airways di Roma Fiumicino, visibile per tutta la giornata nell’area aeroportuale: un gesto forte e riconoscibile, che richiama l’attenzione sull’urgenza del contrasto alla violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

