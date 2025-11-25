Violenza sulle donne in provincia 600 episodi in un anno | 106 ammonimenti

Pesaro, 25 novembre 2025 – Sono 106 gli ammonimenti firmati dal Questore di Pesaro e Urbino solo nel 2025: oltre 60 per violenza domestica e circa 40 per atti persecutori. Un numero che, da solo, racconta meglio di ogni slogan quanto il fenomeno resti vivo e diffuso. E quanto il lavoro della Polizia di Stato, proprio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sia un lavoro quotidiano. Su circa 600 interventi riconducibili a episodi di violenza fisica o psicologica registrati quest’anno in provincia, gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri sono entrati in azione applicando tutte le misure del Codice Rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

