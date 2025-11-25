Violenza sulle donne il Serafico di Assisi si colora di rosso per ricordare Eliza
Il Serafico illuminato di rosso per Eliza Feru. Alle 17, quando la facciata del Serafico si è illuminata di rosso, il piazzale è rimasto immobile per qualche secondo, come se la città avesse trattenuto il fiato mentre i giovani ospiti lanciavano in aria dei palloncini rossi. Una luce per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Il Serafico illuminato di rosso per Eliza Feru - Assisi ricorda Eliza Feru, uccisa dal marito lo scorso gennaio: in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la facciata dell'Istituto Serafico - Lo riporta msn.com
Serafico illuminato di rosso per Eliza Feru uccisa dal marito con un colpo di pistola - Il Serafico si è illuminato di rosso per ricordare Eliza Feru, la sua operatrice uccisa ad appena 29 anni dal marito Daniele Bordicchia, con cui si era sposata pochi mesi prima. Da umbria24.it
