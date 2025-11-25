Violenza sulle donne il patto della fiducia tra Schlein e Meloni rischia di saltare Mentre si vota il Ddl Femminicidio alla Camera in Senato si arena la riforma sul reato di stupro

Nel giorno della giornata contro la violenza sulle donne l’accordo tra la premier Meloni e la segretaria Pd Elly Schlein rischia di saltare: ovvero il sì unanime al ddl femminicidio alla Camera con in cambio l’ok al consenso informato nella riforma dell’articolo 609-bis del codice penale sul reato di violenza sessuale, al vaglio in Senato. Due provvedimenti che dovevano passare insieme nella stessa giornata, una data altamente simbolica, il 25 novembre. Ma questo non sarà possibile. Cosa è successo in Commissione Giustizia in Senato. La scintilla è partita a Palazzo Madama, quando, come un fulmine a ciel sereno, gli esponenti della maggioranza in commissione Giustizia, riunita per modificare l’articolo 609-bis del codice penale che riguarda i reati di violenza sessuale (la cui novità prevede l’introduzione del consenso informato della vittima), ha chiesto delle audizioni. 🔗 Leggi su Open.online