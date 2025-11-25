Violenza sulle donne il patto della fiducia tra Schlein e Meloni rischia di saltare Mentre si vota il Ddl Femminicidio alla Camera in Senato si arena la riforma sul reato di stupro
Nel giorno della giornata contro la violenza sulle donne l’accordo tra la premier Meloni e la segretaria Pd Elly Schlein rischia di saltare: ovvero il sì unanime al ddl femminicidio alla Camera con in cambio l’ok al consenso informato nella riforma dell’articolo 609-bis del codice penale sul reato di violenza sessuale, al vaglio in Senato. Due provvedimenti che dovevano passare insieme nella stessa giornata, una data altamente simbolica, il 25 novembre. Ma questo non sarà possibile. Cosa è successo in Commissione Giustizia in Senato. La scintilla è partita a Palazzo Madama, quando, come un fulmine a ciel sereno, gli esponenti della maggioranza in commissione Giustizia, riunita per modificare l’articolo 609-bis del codice penale che riguarda i reati di violenza sessuale (la cui novità prevede l’introduzione del consenso informato della vittima), ha chiesto delle audizioni. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TVA Sicilia. . Biancavilla. Ciclamini e un murale per ricordare Valentina Salamone e ribadire il No alla violenza contro le donne Vai su Facebook
Nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne arrivano notizie così terribili. La Lega propone da tempo la CASTRAZIONE CHIMICA per fermare stupratori e pedofili, la nostra proposta è già in Parlamento. Che tutti ci diano una mano, convegn Vai su X
Violenza sulle donne, a Vibo firmato protocollo d’intesa tra Carabinieri e Attivamente Coinvolte - L'Arma e il Centro antiviolenza insieme per proteggere le vittime di violenza. Come scrive corrieredellacalabria.it
Violenza contro le donne: gettiamo i semi nelle scuole di un nuovo patto tra i sessi - Il 25 novembre ricorrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il miglior modo per celebrarla potrebbe essere quello di posare l’attenzione, nelle aule e fuori ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Violenza contro le donne, ascoltare per salvare: la Prevenzione inizia con la Fiducia - Il 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, sarà come sempre scandito da convegni, fiaccolate e promesse solenni. ilgranchio.it scrive