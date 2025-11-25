Violenza sulle donne il messaggio passa anche dal supermercato

Bolognatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La violenza non è un atto d’amore” è il cuore del messaggio che accompagna l’iniziativa che anche quest’anno Despar Nord porta nei punti vendita dell’Emilia-Romagna, così come in tutte le regioni in cui l’Insegna è presente, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

violenza donne messaggio passaBadia Grande, produce un video multilingue per il 1522 contro la violenza sulle donne - La Cooperativa Sociale Badia Grande, coordinatrice del SAI Marsala, promuove un video multilingue rivolto a donne vittime di violenza e stalking, diffondendo il numero verde 1522 come strumento gratui ... marsalanews.it scrive

‘Basta Titoli’, il centro commerciale ‘I Sanniti’ trasforma ogni spazio in un grido contro la violenza sulle donne - Al centro commerciale “I Sanniti” di Benevento, dove ha preso forma una campagna di sensibilizzazione forte, diretta, impossibile da ignorare. Si legge su ntr24.tv

violenza donne messaggio passa25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative in Toscana - A Firenze un minuto di rumore in piazza della Signoria per dire ancora una volta e con più forza: “basta silenzio” ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Messaggio Passa