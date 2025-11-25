Violenza sulle donne il messaggio passa anche dal supermercato
“La violenza non è un atto d’amore” è il cuore del messaggio che accompagna l’iniziativa che anche quest’anno Despar Nord porta nei punti vendita dell’Emilia-Romagna, così come in tutte le regioni in cui l’Insegna è presente, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La Toscana è unita contro la violenza sulle donne. 1522 numero antiviolenza e stalking - facebook.com Vai su Facebook
La violenza sulle #donne non è un fatto privato, non è un destino, non è un problema “di qualcun altro”. È una battaglia che riguarda tutti. E che dobbiamo affrontare con coraggio, con serietà, con fermezza. Ogni donna che vive nella paura è una sconfitta per l Vai su X
Badia Grande, produce un video multilingue per il 1522 contro la violenza sulle donne - La Cooperativa Sociale Badia Grande, coordinatrice del SAI Marsala, promuove un video multilingue rivolto a donne vittime di violenza e stalking, diffondendo il numero verde 1522 come strumento gratui ... marsalanews.it scrive
‘Basta Titoli’, il centro commerciale ‘I Sanniti’ trasforma ogni spazio in un grido contro la violenza sulle donne - Al centro commerciale “I Sanniti” di Benevento, dove ha preso forma una campagna di sensibilizzazione forte, diretta, impossibile da ignorare. Si legge su ntr24.tv
25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative in Toscana - A Firenze un minuto di rumore in piazza della Signoria per dire ancora una volta e con più forza: “basta silenzio” ... Da lanazione.it