Violenza sulle donne | il femminicidio è legge Ma salta l’accordo sul consenso libero e attuale
Il consenso "libero e attuale" delle donne - che, se manca, certifica la violenza sessuale, segno dell'accordo bipartisan siglato da Giorgia Meloni ed Elly Schlein - dovrà aspettare a diventare legge. Di certo non il 25 novembre, giornata internazionale dedicata alle donne vittime di violenza. Al Senato, a un passo dall'approvazione definitiva, il centrodestra frena il disegno di legge sulla violenza sessuale rivoluzionato, appunto, dal consenso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
