Violenza sulle donne i Carabinieri illiminano la sede di arancione
Tempo di lettura: 2 minuti Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ha aderito alla campagna internazionale “Orange the World”, illuminando di colore arancione la propria sede, da anni dotata di una sala di ascolto dedicata, e diversi Comandi dislocati sul territorio irpino, tra cui la Stazione di Bonito, che dallo scorso anno ha attivato una “stanza tutta per sé”. Una campagna di sensibilizzazione promossa a livello internazionale. L’arancione, simbolo di un futuro libero dalla violenza basata sul genere, accompagna le iniziative di sensibilizzazione promosse a livello internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
