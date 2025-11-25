Violenza sulle donne cortei a Milano e Torino con omaggio a Ornella Vanoni

(Adnkronos) – Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne i cortei cittadini. Omaggio a Ornella Vanoni a Milano, blitz alla metropolitana a Torino. Entrambi i cortei sono partiti in serata e i manifestanti sfilano al buio perché "la notte ci piace e vogliamo uscire in pace". A Milano il corteo cittadino organizzato da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Le Questure si illuminano di arancione contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale e aderiscono alla campagna di #OrangetheWorld L'arancione non è solo un colore simbolo contro la violenza di genere, ma anche un invito es Vai su Facebook

#25novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Basta pregiudizi. Stiamo dalla parte della vittima. Se hai subito violenza, chiedi aiuto: chiama il 1522, numero unico dei centri #antiviolenza, a sostegno delle donne in difficoltà. Vai su X

