Violenza sulle donne arriva la casa d’emergenza a Viterbo | Indirizzo segreto per le prime 72 ore dopo la denuncia

Viterbotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sala consiliare di palazzo dei Priori, nella giornata simbolo del 25 novembre, il bilancio del Tavolo permanente interistituzionale sulla violenza contro le donne ha restituito l'immagine di una città che ha smesso di sperare nella fortuna e ha iniziato a costruire un sistema. Se fino a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

violenza donne arriva casaViolenza contro le donne, Famoso: fenomeno in crescita. 37 donne prese in carico dal nostro Cav. Ma il sistema dell’accoglienza nelle Case Rifugio va migliorato - Ogni tre giorni abbiamo una richiesta che arriva dai servizi sociali di collocamento di donne vittime di violenza in ... Segnala corriereirpinia.it

violenza donne arriva casaViola, la voce che ti accompagna a casa - Viola è un app nata per contrastare la violenza di genere e far sentire le donne al sicuro quando tornano a casa da sole la sera. Secondo lifegate.it

violenza donne arriva casaViolenza sulle donne, i dati del fenomeno in Trentino - Presentato il report all’evento in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ... Secondo ladigetto.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Arriva Casa