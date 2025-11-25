Violenza sulle donne arriva la casa d’emergenza a Viterbo | Indirizzo segreto per le prime 72 ore dopo la denuncia

Nella sala consiliare di palazzo dei Priori, nella giornata simbolo del 25 novembre, il bilancio del Tavolo permanente interistituzionale sulla violenza contro le donne ha restituito l'immagine di una città che ha smesso di sperare nella fortuna e ha iniziato a costruire un sistema. Se fino a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it