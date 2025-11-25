Violenza sulle donne | a Pordenone un incontro con esperti e amministratori
Martedì 25 novembre alle 18:30, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si terrà a Pordenone, nella sala dell'ex Tipografia Savio in via Torricella 2, un incontro dedicato al tema della violenza digitale dal titolo "Corpi, Immagini, Rispetto.
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta"
Troppe donne continuano a subire violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. A queste si aggiunge la violenza online. Il MUR sostiene la presenza di centri anti violenza negli Atenei e studi per la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di violenza.
Settimana contro la violenza sulle donne, tantissimi gli eventi - PORDENONE – Ogni anno il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17/12/1999 per sensibilizzare l'opinione pubblica.
Violenza sulle donne, oltre 140 appuntamenti in tutto il Friuli Occidentale: dalla lezione con Giuliana Giusti a musica e teatro. Gli eventi - È stata presentata ieri mattina (20 novembre) in municipio la decima Settimana contro la violenza sulle donne.
Ragazzina violentata da due coetanei: «Taci o mostriamo il video». In dieci mesi 87 Codici rossi nel Pordenonese - Un'adolescente viene costretta a subire un rapporto sessuale da parte di due coetanei.