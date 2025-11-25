Violenza sulle donne | a Pordenone un incontro con esperti e amministratori

25 nov 2025

Martedì 25 novembre alle 18:30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà a Pordenone, nella sala dell’ex Tipografia Savio in via Torricella 2, un incontro dedicato al tema della violenza digitale dal titolo “Corpi, Immagini, Rispetto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

