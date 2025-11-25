Violenza sulle donne a Capanne poesie e monologhi per ricordare le vittime

Perugiatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla casa circondariale di Capanne il 25 novembre si è trasformato in un momento di riflessione collettiva. È stata infatti organizzata una cerimonia in ricordo delle vittime di violenza ideata dall’associazione nazionale “Nel nome del rispetto”, impegnata da anni nella promozione della cultura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

violenza donne capanne poesieLe più belle frasi contro la violenza sulle donne: per dare voce al rispetto, al coraggio, alla libertà - Perché le parole – quando sono sincere – possono diventare strumenti di forza e consapevolezza. Si legge su msn.com

violenza donne capanne poesieGiornata contro la violenza sulle donne, il carcere di Capanne partecipa con un evento a sostegno della cultura del rispetto - L'iniziativa prevede interventi musicali, letture di poesie, momenti di riflessione, la premiazione del concorso dedicato e la presentazione di un libro ... Segnala corrieredellumbria.it

violenza donne capanne poesieDa Ornella Vanoni a Papa Francesco, frasi e citazioni per la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne - Una selezione di frasi e citazioni potenti, da Ornella Vanoni a Papa Francesco, per riflettere sul significato profondo del 25 novembre. Lo riporta rds.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Donne Capanne Poesie