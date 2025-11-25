Violenza sulle donne 340 codici rossi e 51 arresti nel 2025 Il comando dell' Arma si illumina di arancione

Sono 340 i codici rossi attivati in provincia di Ravenna nel corso del 2025 dai carabinieri per contrastare i fenomeni di violenza sulle donne. In 20 casi hanno richiesto l’intervento di centri antiviolenza o il ricorso a case rifugio. Le misure di protezione si sono concretizzate in 22. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it