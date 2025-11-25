Violenza su donne | Fontana ' rinnovare impegno nel contrasto'

Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Oggi rinnoviamo un impegno chiaro e assoluto: nessuna forma di violenza - fisica, psicologica, verbale o digitale, comprese le nuove minacce legate ai deepfake e agli abusi online - può essere tollerata. Il pensiero va alle donne uccise e a quelle che subiscono violenze, e la mia vicinanza ai loro familiari. La violenza deve finire". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Violenza su donne: Fontana, 'rinnovare impegno nel contrasto'

