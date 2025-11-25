Violenza su donne | Conte ' dobbiamo fare tutti insieme di più spezziamo tutte le catene'

Roma, 25 nov (Adnkronos) - "La violenza sulle donne e i tanti femminicidi che commentiamo ormai come un triste rituale quotidiano sono l'iceberg di una catena di carenze e ingiustizie quotidiane che si può e si deve spezzare. E allora combattiamo ogni giorno". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Per una sicurezza che ancora non può dirsi garantita, tra denunce che non bastano per mettere in salvo una vita, forze dell'ordine che nelle condizioni in cui operano faticano a dare una risposta efficace, centri antiviolenza che sopravvivono con fondi a singhiozzo. Per una educazione affettiva e sessuale, perché nelle scuole non si lascino i giovani senza strumenti per costruire relazioni sane e paritarie", prosegue il leader M5s. 🔗 Leggi su Iltempo.it

