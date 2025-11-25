Violenza sessuale su donne straniere a Rimini indagato dipendente della Prefettura dopo il codice rosso

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 61enne dipendente della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale ai danni di alcune donne straniere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

violenza sessuale donne straniereAbusi su donne straniere, a Rimini indagato funzionario della prefettura - L'uomo, che è accusato di violenza sessuale, sarà interrogato in settimana. Lo riporta rainews.it

