Violenza sessuale su donne straniere a Rimini indagato dipendente della Prefettura dopo il codice rosso
Un 61enne dipendente della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale ai danni di alcune donne straniere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Un funzionario della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale su donne di origine straniera che si rivolgevano all'ufficio per pratiche burocratiche. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è condotta dalla squadra mobile de - facebook.com Vai su Facebook
Allarme rosso tra i banchi: la violenza sessuale sulle studentesse è quasi raddoppiata arrivando al 29,1%, mentre crolla la fiducia nella tutela pubblica Vai su X
Abusi su donne straniere, a Rimini indagato funzionario della prefettura - L'uomo, che è accusato di violenza sessuale, sarà interrogato in settimana. Lo riporta rainews.it
Sesso in cambio di favori a donne straniere, scandalo alla prefettura di Rimini: scatta il «codice rosso» per un funzionario 61enne - Chiedeva ritorni sessuali a donne straniere in cambio di favori con pratiche burocratiche. Come scrive msn.com
Violenza sessuale su donne straniere a Rimini, indagato dipendente della Prefettura dopo il "codice rosso" - Un 61enne dipendente della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale ai danni di alcune donne straniere. virgilio.it scrive