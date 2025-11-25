Violenza donne Schlein | ho chiamato Meloni e detto di far rispettare accordi

Roma, 25 nov. (askanews) – La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato Giorgia Meloni per chiederle di “far rispettare gli accordi” presi sulla pdl approvata all’unanimità alla Camera dopo un accordo tra le due leader, che ha stabilito che in ambito sessuale senza consenso “libero e attuale” è stupro. Lo ha riferito la stessa segretaria parlando con i giornalisti alla Camera. A chi gli chiedeva cosa avesse risposto la premier Schlein allontanandosi ha risposto: “Questo dovete chiederlo a lei”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

Le Questure si illuminano di arancione contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale e aderiscono alla campagna di #OrangetheWorld L'arancione non è solo un colore simbolo contro la violenza di genere, ma anche un invito es Vai su Facebook

#25novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Basta pregiudizi. Stiamo dalla parte della vittima. Se hai subito violenza, chiedi aiuto: chiama il 1522, numero unico dei centri #antiviolenza, a sostegno delle donne in difficoltà. Vai su X

Violenza su donne: Schlein, 'ho sentito Meloni, le ho chiesto di far rispettare accordo' - "Sono venuta a fare il mio dovere perché sono una persona che rispetta gli accordi e questo è quello che fa una forza responsabile e di governo". lanuovasardegna.it scrive

Violenza donne, Schlein: ho chiamato Meloni e detto di far rispettare accordi - (askanews) – La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato Giorgia Meloni per chiederle di “far rispettare gli accordi” presi sulla pdl approvata all’unanimità alla Camera dopo un accord ... Da msn.com

Violenza donne, si arena pdl consenso in Senato, maggioranza frena - simbolicamente in coincidenza con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - Come scrive quotidiano.net