Violenza donne iniziativa Autolinee toscane sui bus | A volta basta un minuto

Firenzepost.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolo è: "A volte basta un minuto". Si tratta dell'iniziativa di Autolinee toscane organizzata oggi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. At ha fermato per un minuto tre bus, coinvolgendone i passeggeri, a Firenze (linea 20), Livorno (linea 1+) e Siena (linea s3) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

