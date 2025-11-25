Violenza donne iniziativa Autolinee toscane sui bus | A volta basta un minuto
Il titolo è: "A volte basta un minuto". Si tratta dell'iniziativa di Autolinee toscane organizzata oggi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. At ha fermato per un minuto tre bus, coinvolgendone i passeggeri, a Firenze (linea 20), Livorno (linea 1+) e Siena (linea s3) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le Questure si illuminano di arancione contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale e aderiscono alla campagna di #OrangetheWorld L'arancione non è solo un colore simbolo contro la violenza di genere, ma anche un invito es Vai su Facebook
#25novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Basta pregiudizi. Stiamo dalla parte della vittima. Se hai subito violenza, chiedi aiuto: chiama il 1522, numero unico dei centri #antiviolenza, a sostegno delle donne in difficoltà. Vai su X
Siena: "A volte basta un minuto", Autolinee Toscane ferma il bus contro la violenza sulle donne - A volte basta un minuto per prendere coraggio, per farsi forza, ma ci vuole un minuto anche a essere vittima di violenza, a subire un abuso, un’aggressione. Riporta radiosienatv.it
25 novembre, Asf e Soroptimist contro la cyberviolenza - L'Amministratore Delegato Massimo Bertazzoli: “Il primo passo di un percorso per formare il personale e riconoscere i segnali deboli” ... Si legge su ciaocomo.it
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la mappa delle iniziative in Italia - Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne ed anche l’Italia ci tiene a far sentire la propria voce su un tema che è purtroppo costantemente all’ordine del giorno visti i num ... Da notizie.it