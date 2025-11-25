Violenza donne Granelli | Siamo sdegnati per quanto accade

“Noi siamo sdegnati per gli episodi cui continuiamo ad assistere. E’ una cosa che cerchiamo di combattere con confronti, iniziative, trovando assurda questa situazione che tutti i giorni mette alla luce fatti incresciosi e che non possiamo accettare. Nel nostro mondo questa attenzione verso il mondo femminile non è in discussione”. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, a margine dell’Assemblea nazionale a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Violenza donne, Granelli: "Siamo sdegnati per quanto accade"

Contenuti che potrebbero interessarti

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta" - facebook.com Vai su Facebook

Troppe donne continuano a subire violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. A queste si aggiunge la violenza online. Il MUR sostiene la presenza di centri anti violenza negli Atenei e studi per la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di violenza. Vai su X

Violenza donne, Granelli: "Siamo sdegnati per quanto accade" - (LaPresse) "Noi siamo sdegnati per gli episodi cui continuiamo ad assistere. Riporta stream24.ilsole24ore.com

Violenza donne, almeno un’aggressione per 6,4 milioni ma solo il 10,5% denuncia il partner - Che sia di tipo fisico o sessuale gli episodi riguardano quasi il 32% delle donne italiane e se nella popolazione femminile cresce la consapevolezza ancora in un quarto dei casi la violenza è solo uno ... Scrive ilsole24ore.com

Perché il 25 novembre è la Giornata contro la violenza sulle donne: la storia delle sorelle Mirabal - E' il Presidente della Repubblica, oggi, uno dei primi a intervenire sulla "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Secondo tg.la7.it