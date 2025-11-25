Violenza donne Granelli | Siamo sdegnati per quanto accade

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Noi siamo sdegnati per gli episodi cui continuiamo ad assistere. E’ una cosa che cerchiamo di combattere con confronti, iniziative, trovando assurda questa situazione che tutti i giorni mette alla luce fatti incresciosi e che non possiamo accettare. Nel nostro mondo questa attenzione verso il mondo femminile non è in discussione”. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, a margine dell’Assemblea nazionale a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

