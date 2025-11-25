Violenza di genere polizia e Croce Rossa incontrano 400 studenti piacentini

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore” che si inserisce nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella mattinata di martedì 25 novembre si è svolta presso l'ex Chiesa del Carmine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

