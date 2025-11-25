Violenza di genere nel 2025 ad Ancona 30 denunce e 61 ammonimenti Il bilancio della Questura

Anconatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Trenta denunce per violenza di genere, dieci misure cautelari e quattro esecuzioni pena: è il bilancio 2025 della Questura di Ancona nell’ambito del “codice rosso”. Un impegno costante che vede Polizia di Stato, Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale in prima linea nel contrasto a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

violenza genere 2025 anconaAncona – Seduta aperta del consiglio regionale contro la violenza sulle donne - I numeri del Rapporto sulla violenza di genere nella regione Marche 2024 sono il punto di partenza della seduta aperta del Consiglio regionale dedicata al 25 novembre, Giornata internazionale ... Riporta veratv.it

violenza genere 2025 anconaViolenza di genere: crescono reati e accessi nei centri - L'anno scorso due i femminicidi nelle Marche: quelli di Ana Cristina Correia Duarte e di Emanuela Massicci. Scrive rainews.it

violenza genere 2025 anconaQuesto non è amore, ad Ancona polizia contro violenza di genere - questo non è amore", realizzata dalla Direzione centrale anticrimine, e che anche in città ha ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Violenza Genere 2025 Ancona