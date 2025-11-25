Violenza di genere nel 2025 ad Ancona 30 denunce e 61 ammonimenti Il bilancio della Questura

ANCONA - Trenta denunce per violenza di genere, dieci misure cautelari e quattro esecuzioni pena: è il bilancio 2025 della Questura di Ancona nell’ambito del “codice rosso”. Un impegno costante che vede Polizia di Stato, Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale in prima linea nel contrasto a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le Questure si illuminano di arancione contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale e aderiscono alla campagna di #OrangetheWorld L'arancione non è solo un colore simbolo contro la violenza di genere, ma anche un invito es Vai su Facebook

“I numeri della violenza di genere non possono lasciarci indifferenti: in Europa una donna su tre è vittima di violenza e ne viene uccisa una ogni sei ore. Non sono numeri sono storie. Fondamentale l’educazione. Dobbiamo lottare insieme perché non accada Vai su X

Ancona – Seduta aperta del consiglio regionale contro la violenza sulle donne - I numeri del Rapporto sulla violenza di genere nella regione Marche 2024 sono il punto di partenza della seduta aperta del Consiglio regionale dedicata al 25 novembre, Giornata internazionale ... Riporta veratv.it

Violenza di genere: crescono reati e accessi nei centri - L'anno scorso due i femminicidi nelle Marche: quelli di Ana Cristina Correia Duarte e di Emanuela Massicci. Scrive rainews.it

Questo non è amore, ad Ancona polizia contro violenza di genere - questo non è amore", realizzata dalla Direzione centrale anticrimine, e che anche in città ha ... ansa.it scrive