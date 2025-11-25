Violenza di genere le caserme dell' Arma si illuminano di arancione

25 nov 2025

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione che mira a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul delicato tema.Ogni giorno, l’Istituzione è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

