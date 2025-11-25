Violenza di genere l’Arma dei carabinieri rafforza l’impegno | campagne formazione e caserme illuminate di arancione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei carabinieri ha presentato una serie di iniziative che puntano a rafforzare prevenzione, sensibilizzazione e supporto alle vittime. Una campagna che unisce comunicazione, formazione e progetti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

