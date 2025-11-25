Violenza di genere la denuncia degli operatori | Al collasso i centri per uomini maltrattanti risorse insufficienti

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione Relive, che riunisce oltre 40 Centri per uomini autori di violenza (Cuav) in tutta Italia, anche a Chieti, lancia un allarme: i centri sono al collasso, con accessi triplicati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

