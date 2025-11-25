Violenza di genere la denuncia degli operatori | Al collasso i centri per uomini maltrattanti risorse insufficienti

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione Relive, che riunisce oltre 40 Centri per uomini autori di violenza (Cuav) in tutta Italia, anche a Chieti, lancia un allarme: i centri sono al collasso, con accessi triplicati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne Oggi celebriamo (si fa per dire) la giornata internazionale dedicata al contrasto alla violenza di genere. E dico si fa per dire perché, nonostante i riflettori accesi, la situazione nel n - facebook.com Vai su Facebook

"I dati Istat sulla violenza di genere sono preoccupanti. A subirla sono più di 6 milioni di donne, quasi il 32% del totale. Un quadro drammatico che sottolinea come la violenza, fisica e psicologica, sia una delle sfide più grandi dei nostri giorni, davanti alla qual Vai su X

Violenza di genere e lavoro: perché (anche) le aziende devono intervenire - La violenza di genere colpisce anche sul lavoro, con impatti su vittime e aziende. Segnala ipsoa.it

Leggi e giurisprudenza: il percorso italiano nella tutela contro la violenza di genere - Dalle prime leggi alla giurisprudenza più recente, il sistema italiano si è evoluto per proteggere le donne e garantire l’applicazione concreta dei diritti. Secondo today.it

Violenza di genere, a Milano si aprono otto inchieste al giorno. E aumentano le denunce delle donne sul lavoro - Nei primi sei mesi del 2025, in Procura, sono stati aperti 3. Scrive msn.com