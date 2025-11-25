Violenza di genere il grido d’allarme | Minori esposti a traumi silenziosi

Roma, 25 novembre 2025 – Più di una vittima di violenza su 10 ha temuto per la propria incolumità e quella dei propri figli, spesso i bambini hanno assistito in prima persona ai maltrattamenti. Inizia così il convegno “Oltre il Visibile”, un momento di confronto organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, promosso dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e dalla garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. Un’attenzione particolare è stata rivolta ai danni, spesso invisibili, che i minori subiscono quando esposti a tali dinamiche di violenza di genere, domestica e vicaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it