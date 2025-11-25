Violenza di genere e disabilità | il ministro Locatelli promuove azioni integrate per tutela e ascolto delle vittime

Orizzontescuola.it | 25 nov 2025

Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, sottolinea che imparare a riconoscere i segnali della violenza è centrale per la protezione delle donne, soprattutto nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

