Violenza di genere e disabilità | il ministro Locatelli promuove azioni integrate per tutela e ascolto delle vittime
Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, sottolinea che imparare a riconoscere i segnali della violenza è centrale per la protezione delle donne, soprattutto nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
