Violenza di genere bisogna puntare sulla prevenzione e contrastare anche i reati digitali | parla la deputata M5S Daniela Morfino

Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Daniela Morfino, deputata M5S, l’Italia sta facendo concretamente qualcosa per contrastare abusi e disparità di genere? “Qualcosa finalmente si inizia a muovere, anche se per anni la maggioranza ci ha ridicolizzato quando chiedevamo di fare di più contro i femminicidi, quando dicevamo con chiarezza che senza consenso è violenza, quando proponevamo l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Oggi quelle stesse misure vengono finalmente, in parte, riconosciute come necessarie, ma con un ritardo che pesa sulla vita reale delle donne e senza una strategia nazionale strutturata, rischiano di restare sulla carta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

