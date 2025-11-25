Violenza di genere bisogna puntare sulla prevenzione e contrastare anche i reati digitali | parla la deputata M5S Daniela Morfino
Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Daniela Morfino, deputata M5S, l’Italia sta facendo concretamente qualcosa per contrastare abusi e disparità di genere? “Qualcosa finalmente si inizia a muovere, anche se per anni la maggioranza ci ha ridicolizzato quando chiedevamo di fare di più contro i femminicidi, quando dicevamo con chiarezza che senza consenso è violenza, quando proponevamo l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Oggi quelle stesse misure vengono finalmente, in parte, riconosciute come necessarie, ma con un ritardo che pesa sulla vita reale delle donne e senza una strategia nazionale strutturata, rischiano di restare sulla carta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Scopri "Uomini che odiano le donne", un thriller psicologico tratto dall'omonimo bestseller di Stieg Larsson, ideale per riflettere su temi come femminicidio e violenza di genere. - facebook.com Vai su Facebook
"I dati Istat sulla violenza di genere sono preoccupanti. A subirla sono più di 6 milioni di donne, quasi il 32% del totale. Un quadro drammatico che sottolinea come la violenza, fisica e psicologica, sia una delle sfide più grandi dei nostri giorni, davanti alla qual Vai su X
“Violenza di genere, bisogna puntare sulla prevenzione e contrastare anche i reati digitali”: parla la deputata M5S, Daniela Morfino - Parla la deputata M5S, Daniela Morfino, che propone una nuova legge per punire i reati digitali contro le donne. Riporta lanotiziagiornale.it
Polo Liceale Locri, lotta alla violenza di genere e alla criminalità: confronto con i Carabinieri e il procuratore Lombardo - Anche un’Assemblea di Istituto può diventare un momento forte di riflessione su tematiche sociali e di legalità. Segnala strettoweb.com
Pari opportunità Marche, 100 progetti contro violenza di genere - Nelle Marche si assiste ad un trend di violenza di genere in aumento (+7%) e un fenomeno multiforme che spazia dalla violenza fisica, a quella violenza sessuale, fino alla violenza psicologica ed econ ... Si legge su ansa.it