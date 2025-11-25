Violenza contro le donne la polizia di Stato in campo con Como 1907 e Telefono Donna | Se io non voglio tu non puoi
Oggi, 25 novembre, si è celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In provincia di Como la ricorrenza è stata accompagnata da una serie di iniziative diffuse, promosse anche dalla polizia di Stato in collaborazione con Como 1907 e Telefono Donna, unite. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le Questure si illuminano di arancione contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale e aderiscono alla campagna di #OrangetheWorld L'arancione non è solo un colore simbolo contro la violenza di genere, ma anche un invito es Vai su Facebook
#25novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Basta pregiudizi. Stiamo dalla parte della vittima. Se hai subito violenza, chiedi aiuto: chiama il 1522, numero unico dei centri #antiviolenza, a sostegno delle donne in difficoltà. Vai su X
Giornata contro la violenza sulle donne, il camper della Polizia fa tappa a Crotone - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ha promosso una serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sul t ... Come scrive strettoweb.com
Polizia di Stato e studenti insieme per dire NO: giornata di dialogo contro la violenza di genere - Una giornata di dialogo al Teatro Ariston con Polizia di Stato e istituzioni ... Riporta marsalalive.it
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: l’impegno della Polizia di Stato - ” promossa dalla D ... Segnala scrivolibero.it