Violenza contro le donne la polizia di Stato in campo con Como 1907 e Telefono Donna | Se io non voglio tu non puoi

Quicomo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 25 novembre, si è celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In provincia di Como la ricorrenza è stata accompagnata da una serie di iniziative diffuse, promosse anche dalla polizia di Stato in collaborazione con Como 1907 e Telefono Donna, unite. 🔗 Leggi su Quicomo.it

