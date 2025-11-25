Violenza contro le donne la caserma dei carabinieri di Como si illumina di arancione per Orange the World
Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il comando provinciale dei carabinieri di Como ha aderito all’iniziativa globale “Orange the World”, promossa a livello internazionale e sostenuta in Italia da Soroptimist International.La caserma di Como è stata. 🔗 Leggi su Quicomo.it
