Violenza contro le donne la caserma dei carabinieri di Como si illumina di arancione per Orange the World

Quicomo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il comando provinciale dei carabinieri di Como ha aderito all’iniziativa globale “Orange the World”, promossa a livello internazionale e sostenuta in Italia da Soroptimist International.La caserma di Como è stata. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

violenza contro donne casermaStop alla violenza sulle donne, questura e caserma illuminate di arancione - La caserma dei carabinieri e la questura di Como illuminate di arancione nella Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Secondo espansionetv.it

violenza contro donne casermaLa caserma dei Carabinieri si tinge di arancione: Trieste unita contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata ogni 25 novembre, anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha aderito alla campagna globale “Orange The World”, iniz ... Lo riporta triestecafe.it

violenza contro donne casermaGuardia di Finanza e Agenzia delle Entrate del Molise unite contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999 in ... Scrive molisenetwork.net

Cerca Video su questo argomento: Violenza Contro Donne Caserma