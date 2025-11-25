Violenza contro le donne | 60.972 casi Codice Rosso nel 2024 i carabinieri rafforzano prevenzione e ascolto

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno con una campagna di comunicazione e sensibilizzazione finalizzata a rafforzare la consapevolezza sul tema e stimolare la responsabilità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

