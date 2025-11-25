Violentò una bimba di 10 anni al centro migranti | chiesti quasi 7 anni per il profugo

Brescia, 25 novembre 2025 – La pm di Brescia Federica Ceschi ha chiesto una pena di 6 anni e 8 mes i nel processo con rito abbreviato che vede il 29enne profugo di origini bengalesi accusato di violenza sessuale su una bambina di 10 anni avvenuta nell'estate 2024 in un centro migranti di Collio, nel Bresciano. A seguito di quelle violenze la minore rimase incinta. La pm ha riconosciuto le attenuanti generiche, valutando positivamente il comportamento tenuto dall'imputato durante il processo e il suo essere incensurato prima dei fatti. La sentenza è attesa il 13 gennaio. Val Camonica, tenta di violentare due ragazze: arrestato un uomo di 34 anni L’imputato . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violentò una bimba di 10 anni al centro migranti: chiesti quasi 7 anni per il profugo

