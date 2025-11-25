Violento schianto lungo la Sp72 a lago | muretto abbattuto e uomo soccorso d' urgenza

Incidente stradale a Perledo con una persona ferita e soccorsa d'urgenza. Lo schianto è avvenuto poco prima delle ore 18 di oggi, martedì 25 novembre, lungo la Sp72 a lago in zona Riva di Gittana. Distrutta la parte anteriore della vetturaUn uomo di 45 anni ha sbandato uscendo di strada con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

