Violento schianto lungo la Sp72 a lago | 45enne soccorso d' urgenza

Incidente stradale a Perledo con una persona ferita e soccorsa d'urgenza. Lo schianto è avvenuto poco prima delle ore 18 di oggi, martedì 25 novembre, lungo la Sp72 a lago in zona Riva di Gittana. Un uomo di 45 anni ha sbandato uscendo di strada con l'auto sulla quale viaggiava, andando poi a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

