Violenta e mette incinta una bambina | chiesta una condanna a 6 anni di carcere

Bresciatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29enne originario del Bangladesh si è sempre dichiarato colpevole. Né davanti agli inquirenti, né davanti al giudice ha mai negato l’orrore. Ha ammesso, senza opporre resistenza significativa, quanto avvenuto nell’ex albergo di San Colombano di Collio, trasformato nel 2015 in un centro di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

