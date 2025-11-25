Vinicius Junior futuro tutto da scrivere! Molti top club in fermento per il fuoriclasse del Real Madrid Il punto

Calcionews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vinicius Junior e il Real Madrid: il calciomercato in fermento. La situazione è ormai chiara per tutti Il Real Madrid continua a guidare la classifica della Liga, ma l’ultima serie di risultati non è stata brillante: due pareggi consecutivi, con il gioco che fatica a decollare e uno spogliatoio che sembra attraversare momenti di tensione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vinicius junior futuro tutto da scrivere molti top club in fermento per il fuoriclasse del real madrid il punto

© Calcionews24.com - Vinicius Junior, futuro tutto da scrivere! Molti top club in fermento per il fuoriclasse del Real Madrid. Il punto

Approfondisci con queste news

vinicius junior futuro tuttoVinicius Junior e il Real Madrid al capolinea? Da Xabi Alonso all'Arabia Saudita, il matrimonio vacilla - Vinicius Junior, visibilmente scontento, sembra avviarsi verso l'Arabia Saudita: i rapporti tesi con Xabi Alonso, la forma super di Mbappé e i giovani attaccanti in ascesa lo allontanano dal Real. Si legge su goal.com

Vinicius si scusa con tutti... tranne che con Xabi Alonso. Il brasiliano continua a far discutere - Dopo due giorni di forti critiche da parte della stampa spagnola per il suo comportamento durante il Clásico, Vinicius Junior ha finalmente rotto il silenzio. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Getafe contro Vinicius jr.: provocazioni e falli accentuati, Bordalas e i giocatori attaccano - 0 sul campo del Getafe nella 9ª giornata di Liga e Vinicius Jr ha acceso l’atmosfera al Coliseum provocando due espulsioni tra gli avversari. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Vinicius Junior Futuro Tutto