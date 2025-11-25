Vinicius Junior futuro tutto da scrivere! Molti top club in fermento per il fuoriclasse del Real Madrid Il punto

Vinicius Junior e il Real Madrid: il calciomercato in fermento. La situazione è ormai chiara per tutti Il Real Madrid continua a guidare la classifica della Liga, ma l’ultima serie di risultati non è stata brillante: due pareggi consecutivi, con il gioco che fatica a decollare e uno spogliatoio che sembra attraversare momenti di tensione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vinicius Junior, futuro tutto da scrivere! Molti top club in fermento per il fuoriclasse del Real Madrid. Il punto

Approfondisci con queste news

La dichiarazione a sorpresa di Vinicius Junior riaccende un sogno per il Milan: "Sì, il Milan è il top!" #Milan #Vinicius #Calciomercato #RealMadrid #milannews24 Vai su Facebook

Real Madrid : le divorce est acté entre Vinicius Junior et Xabi Alonso ! Vai su X

Vinicius Junior e il Real Madrid al capolinea? Da Xabi Alonso all'Arabia Saudita, il matrimonio vacilla - Vinicius Junior, visibilmente scontento, sembra avviarsi verso l'Arabia Saudita: i rapporti tesi con Xabi Alonso, la forma super di Mbappé e i giovani attaccanti in ascesa lo allontanano dal Real. Si legge su goal.com

Vinicius si scusa con tutti... tranne che con Xabi Alonso. Il brasiliano continua a far discutere - Dopo due giorni di forti critiche da parte della stampa spagnola per il suo comportamento durante il Clásico, Vinicius Junior ha finalmente rotto il silenzio. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Getafe contro Vinicius jr.: provocazioni e falli accentuati, Bordalas e i giocatori attaccano - 0 sul campo del Getafe nella 9ª giornata di Liga e Vinicius Jr ha acceso l’atmosfera al Coliseum provocando due espulsioni tra gli avversari. Lo riporta tuttomercatoweb.com